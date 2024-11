Habrá película del atentado contra Donald Trump

El pasado 13 de julio de 2024, el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue víctima de un atentado de asesinato. Este evento impactó sustancialmente el ambiente político de este país, por lo que no debería ser una gran sorpresa escuchar que ya está en desarrollo una película sobre este evento, la cual llegaría a Netflix en un futuro.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Oliver Stone y Jon Peters ya estarían trabajando en una película enfocada en el intento de asesinato de Donald Trump. Sin embargo, la cinta estaría más enfocada en el aspecto de conspiración, y en la forma en la que el gobierno de Estados Unidos podría estar involucrado en este caso, más que en el atentado en sí.

Ahora, la cinta no tendría una perspectiva objetiva de este evento, puesto que Peters es un simpatizante de Trump, y si bien aún no hay detalles, no sería una sorpresa presenciar una cinta que enaltece al ahora presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, y si bien aún no hay una distribuida, Peters espera que Netflix sea el hogar perfecto para este proyecto.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este controversial proyecto, el cual dará mucho de qué hablar si es que alguna vez ve la luz del día. En temas relacionados, Netflix lanza nueva función para guardar escenas. De igual forma, Netflix comienza a eliminar contenido interactivo.

