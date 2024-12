Película animada de El Señor de los Anillos llegaría pronto a streaming

Para quien no lo sepa, este mes se ha lanzado en los cines El Señor de los Anillos: La Guerra de Rohirrim, cinta que prometía ser el regreso glorioso de la franquicia a la pantalla grande, añadiendo una colaboración especial con estudios de anime consagrados de Japón. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que las taquillas fueran aceptables, convirtiéndose una vez más en un fracaso para Warner este año, el primero fue en octubre, hablamos de la secuela de Joker.

La cinta ha llegado a las plataformas digitales, ofreciendo una nueva oportunidad para que los fanáticos disfruten de esta épica historia ambientada en la Tierra Media. La película para sorpresa de muchos ahora puede verse en servicios como Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango at Home, permitiendo a los usuarios darle un vistazo, en caso de que hayan optado pasarla de largo en las salas.

A pesar de ser una entrega dentro del universo de El Señor de los Anillos, la película tuvo un desempeño decepcionante en taquilla, recaudando solo 15 millones de dólares a nivel mundial frente a un presupuesto estimado en 30 millones. Muchos atribuyen este resultado a una campaña de marketing poco efectiva que dejó a varios fanáticos sin siquiera enterarse del estreno. No obstante, su llegada a los servicios podría darle una nueva vida, atrayendo a un público más amplio.

La animación de La Guerra de los Rohirrim ha sido motivo de debate entre los espectadores. Aunque algunos aplaudieron el intento de mezclar técnicas de animación 2D y 3D, otros consideraron que el resultado final no logró capturar completamente el espíritu visual de la saga. En cuanto a la narrativa, aunque la historia de venganza y guerra protagonizada por Helm y Wulf ha sido considerada buena, ciertos espectadores señalaron que se apoyaba demasiado en clichés.

A pesar de las críticas, la película expande el universo de El Señor de los Anillos al explorar un período anterior a la trilogía principal. Con una trama ambientada 183 años antes de los acontecimientos de Frodo y compañía, esta entrega se adentra en los conflictos de Rohan y promete una experiencia diferente para quienes desean explorar más sobre la rica mitología de Tolkien. Ahora disponible en, es un buen momento para que nuevos espectadores se acerquen a la historia y para que los fanáticos de siempre decidan si esta entrega cumple con las expectativas.

No está de más decir, que está disponible para rentarse o comprarse, aún no se integra al catálogo de las plataformas. Para esto último aún no hay fecha.

Vía: Gamerant