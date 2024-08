Recrean El Señor de los Anillos como película de los 80 usando la IA

La franquicia de El Señor de los Anillos es una de las más importantes a nivel mundial, de hecho ha tenido una especie de renacer cuando se lanzó la serie de Los Anillos de Poder, misma que contará con la segunda temporada a estrenarse dentro de los próximos días. Eso ha llevado a los fans a hacer algunos tributos interesantes, muchos de ellos se basan en el uso de las nuevas tecnologías para hacer recreaciones icónicas, las cuales transportan de manera automática a otra época del cine.

Mediante las redes sociales se ha compartido un video muy interesante, en el cual se pueden ver los libros de Tolkien adaptados a una versión de los 80 que pudo haberse dado con la tecnología de aquellos ayeres. Este material se hizo por media de la Inteligencia artificial, y ciertamente convenció a los fans.

Acá lo puedes ver:

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring as it was filmed in 1982, seen by AI.

[🎞️ demonflyingfox]pic.twitter.com/IY8DZKcwtn

— Massimo (@Rainmaker1973) August 14, 2024