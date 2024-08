SteamOS llegará a otros dispositivos portátiles

En estos momentos la guerra de consolas portátiles está en un punto de auge, ya que desde la salida de Steam Deck, muchas compañías de cómputo han querido tener su rebanada del pastel con el lanzamiento de algunas muy populares como el Asus Rog Ally y hasta Lenovo Legion Go. El único detalle, es que estas no corren de manera tan orgánica la plataforma de juegos de Valve, pero parece que ese inconveniente se va a terminar dentro de los próximos meses por venir.

Se ha comentado de forma reciente por parte del diseñador de Valve, Lawrence Yang, que se tiene la intención de incorporar el sistema operativo que hace el uso de Linux, y todo comenzará por la integración del mismo en el dispositivo de Asus que hace competencia de alguna manera, de hecho en la última actualización de SteamOS se puede ver tal cual que ahora hay soporte para los Rog Ally.

Esto es lo mencionado por Yang:

La nota sobre las claves ROG Ally está relacionada con la compatibilidad con dispositivos de terceros para SteamOS. El equipo continúa trabajando para agregar compatibilidad con dispositivos portátiles adicionales en SteamOS.

Eso sí, Asus no tiene intenciones de apoyar oficialmente el instalador de Valve ni de vender el ROG Ally con SteamOS, según declaraciones recientes de la compañía. Aunque se reconoce que hay muchas razones para optar por Windows, una de las principales es que Microsoft cuenta con equipos de validación dedicados que aseguran la compatibilidad de su sistema operativo con diversas configuraciones de hardware y chips.

Valve no tiene planes inmediatos de lanzar SteamOS para dispositivos portátiles de la competencia. Aunque Yang asegura que están “haciendo un progreso constante” en el desarrollo de este sistema, subraya que “aún no está listo para su lanzamiento general”. Pero no debería faltar mucho tiempo para llegar a nuevos horizontes como Legion Go.

Vía: The Verge