Tal parece que los esfuerzos de Xbox por adentrarse en el mercado japonés finalmente están brindando resultados. Un año después de que el Xbox Series X|S saliera a la venta, un nuevo reporte sugiere que ambas consolas ya superaron las ventas totales del Xbox One en esta región.

La información proviene de Game Data Library, quien reporta que el Series X|S ya lleva 116 mil 119 unidades distribuidas a lo largo del último año, a comparación de las 114 mil 726 que movió el Xbox One después de sus siete años y medio en el mercado.

This week the Xbox Series outsold the Xbox One in Japan, here’s a graph showing sales of both consoles launches aligned.

That’s 7 1/2 years outdone in under a year. pic.twitter.com/XM7LPeIqKg

— Game Data Library (@GameDataLibrary) November 12, 2021