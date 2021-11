Todavía falta una semana para el lanzamiento de Battlefield 2042, pero aquellos que optaron por adquirir la costosa Ultimate Edition ya lo pueden empezar a jugar desde ahorita. Por el lado del PlayStation parece que no ha habido muchos problemas hasta la fecha, pero lo mismo no puede decirse de su versión de Xbox. Y es que los usuarios han acudido a diferentes foros para reportar serios problemas técnicos en la nueva consola de Microsoft.

Basta con darse una vuelta por el subreddit del juego y la página de apoyo oficial de EA para leer todas las publicaciones referentes a constantes crasheos en consolas Xbox. Usuarios reportan que pueden jugar por unos minutos, u horas, pero les es imposible terminar su sesión de juego sin antes haber experimentado algún tipo de crasheo.

“Juego por unos minutos, a veces hasta por una hora, y de repente mi Xbox se apaga.” “Jugué un par de partidas con mis amigos. En la siguiente, no tuve ningún tipo de problema pero 10 minutos después mi Xbox Series X se apagó por completo. “No me digas que acabo de pagar $120 dólares por un juego que crashea al finalizar cada partida.”

Al momento de redacción, EA no ha ofrecido una respuesta en concreto para solucionar estos problemas, sin embargo, los mismos usuarios de estos foros están haciendo lo posible por tratar de ayudar a quienes sufren de estos problemas.

Battlefield 2042 debutará el 19 de noviembre para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Nota del editor: Actualmente ya me encuentro jugando Battlefield 2042 en su versión de PS5 para nuestra reseña, y aunque no llevo tanto tiempo con el juego, la verdad es que no me he encontrado con tantas broncas técnicas. Habrá que jugarlo un poco más, pero al menos por lo que llevo, sí se siente como una experiencia pulida.

Via: Kotaku