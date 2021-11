Xbox felicita a Sony por el primer aniversario del PS5

El pasado miércoles fue turno de Xbox para celebrar el primer aniversario del Xbox Series X y Xbox Series S, y ahora es momento de que Sony haga lo mismo con el PlayStation 5, lanzado al mercado un 12 de noviembre de 2020.

Mediante una publicación en Twitter, Hermen Hulst, jefe de los PlayStation Studios, agradeció a los fans “por hacer el primer año del PS5 algo tan especial”, y esto ocasionó que Phil Spencer, jefe de Xbox, aprovechará para felicitar al equipo por un “primer gran año”.

The teams did really good work under trying circumstances. Congrats on a great first year.

