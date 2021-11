Desapareció la cuenta oficial de Xbox en Twitter

Y así de la nada, la cuenta oficial de Xbox en Twitter ha desaparecido. Sí, una cuenta con millones de seguidores dejó de existir de un momento a otro, y por ahora nadie sabe exactamente qué está pasando. Curiosamente, el Community Manager de Xbox ya se ha pronunciado al respecto, pero sus comentarios solo nos dejan con más preguntas que respuestas.

Vía su Twitter personal, Stein, Social Media Manager para Xbox, reveló que ya está consciente sobre la situación y como te decía antes, no sabemos bien qué haya pasado pero parece que Stein tiene un poco la culpa. O al menos eso interpretamos de acuerdo con sus comentarios.

“No hay nada qué ver. Ya lo estoy arreglando…. Hagan como que yo no lo rompí…”

NOTHING TO SEE…

FIXING IT NOW…

PRETEND I DIDN’T BREAK IT… pic.twitter.com/38How4moKs

— Stein (@steinekin) November 12, 2021