Desaparece el canal de Digital Foundry de YouTube

Digital Foundry, popular canal que se encarga de llevar a cabo todo tipo de análisis técnicos en materia de videojuegos y tecnología, desapareció repentinamente de YouTube. Así es, todos los videos y contenidos publicados por este medio ya no se encuentran disponibles en la plataforma previamente mencionada, y todo parece indicar que alguien les saboteó el canal. Acá te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Aparentemente, desde la mañana de este martes 9 de noviembre, el canal de Digital Foundry había sido comprometido por un tercero, y como resultado de las acciones tomadas por sus propietarios, parece que YouTube decidió desactivarlo automaticamente mientras se resolvía esta situación. Por el momento, Digital Foundry solo ha compartido lo siguiente en redes sociales:

Yes, we’re aware of the Digital Foundry YouTube channel vanishing – likely some kind of automated response to the earlier hijacking. We’re investigating and will get this resolved.

— Digital Foundry (@digitalfoundry) November 9, 2021