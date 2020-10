Xbox Game Studios nos presume todos sus logros de 2020

2020 ha sido un gran año para Xbox. En los últimos 10 meses hemos visto a Obsidian, Mojang, The Coalition y a muchos estudios más lanzar una serie de juegos que fácilmente pueden ser nominados a lo mejor de Xbox One y PC de este año. Ahora, recientemente Aaron Greenberg, director general de marketing de juegos de Xbox en Microsoft, compartió una serie de logros que se han alcanzado en Xbox Game Studios en 2020.

-Para comenzar, este año hemos visto 15 lanzamientos de Xbox Game Studios, de los cuales 10 son juegos completamente nuevos, y veremos aún más en los próximos meses.

-Hasta el momento se han registrado más de 1,660 millones horas jugando, marcando la mayor cantidad de tiempo hasta la fecha para los títulos de Xbox Game Studios.

–Microsoft Flight Simulator, la franquicia más antiguo de Xbox, regresó este año y actualmente es el juego de PC mejor calificado de 2020. De igual forma, registraron más de 26 millones de vuelos y más de mil millones de millas voladas, esto representa alrededor de 40 mil vueltas al mundo.

–Ori and the Will of the Wisps se ha convertido en el juego de Xbox One mejor calificado del año con una puntuación de 90 en Metacritic.

-Por otro lado, Grounded ha superado el millón de jugadores. Mientras que Sea of Thieves ha alcanzado a las 15 millones de personas en este mundo de piratas.

–Minecraft Dungeons logró realizar 6.9 millones de partidas de multiplayer durante los últimos dos meses, de las cuales 4.4 millones fueron sesiones desde casa.

-Por último, más de 500 millones de bichos han sido exterminados en Grounded, aunque aún quedan millones más.

Con la llegada del Xbox Series X|S el próximo mes, la compañía se está alistando para todos los juegos que llegarán a las nuevas consolas. Tampoco hay que olvidar a los cientos de títulos retrcompatibles. De igual forma, Xbox Game Studios sigue trabajando arduamente para entregarnos experiencias como Halo Infinite, Fable, Age of Empires IV y más en un futuro.

En temas relacionados, KFC te puede regalar un Xbox Series X. De igual forma, Phil Spencer asegura que algunos juegos correrán mejor en Xbox Series S.

Vía: Xbox