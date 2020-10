¡Sucker Punch ya estaría trabajando en la secuela de Ghost of Tsushima!

Hace un par de días llegó Legends, el componente multiplayer de Ghost of Tsushima, y ahora parece que Sucker Punch, estudio encargado de este título, ya está planeando el futuro de este título. Considerando que este juego se convirtió en la IP nueva más vendida en su estreno de la historia de PlayStation, esta decisión no debería ser una gran sorpresa.

Recientemente se descubrió que el estudio está en busca de un nuevo escritor narrativo. El puesto no es lo que llama la atención, sino la descripción de este, el cual da señales a una posible secuela o DLC enfocado en la historia de Ghost of Tsushima, ya que se necesita de alguien con “conocimiento de la historia feudal japonesa”, y con un “deseo de escribir historias ambientadas en el Japón feudal”.

Claro, esta descripción no confirma que una secuela del aclamado Ghost of Tsushima ya está en desarrollo, pero considerando el éxito comercial y critico del juego, tampoco se descarta esta posibilidad. De igual forma, si no se trata de Ghost of Tsushima 2, podríamos ver más DLC para el juego principal o Legends, así como una experiencia de un tamaño similar a Uncharted: The Lost Legacy y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

En temas relacionados, Sucker Punch le agradece a todos los fans por la retroalimentación de Ghost of Tsushima. De igual forma, este título y más juegos del PS4 serán retrocompatibles en PS5 desde el día uno.

Vía: Sucker Punch