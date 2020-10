Ghost of Tsushima, TLOU II y más juegos serán retrocompatibles en PS5 día uno

A pesar de que el PlayStation 5 tendrá una alineación de lanzamiento bastante fuerte, habrá muchos otros que prefieran usar la nueva consola de Sony para ponerse al corriente con su backlog de PS4. El día de hoy la tecnológica japonesa reveló nuevos detalles sobre la retrocompatibilidad, por lo que desarrolladores como Naughty Dog y Sucker Punch aprovecharon para anunciar que sus juegos actuales serán jugables día uno en PS5.

En el caso de Sucker Punch, anunciaron que Ghost of Tsushima estará disponible desde el primer día del PS5, además de que tendrá la opción de jugar a 60 cuadros por segundo, y por supuesto, con pantallas de carga extremadamente rápidas:

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5!

