Watch Dogs Legion: Se reporta un gran bug que arruina el juego en Xbox One X

El día de mañana, 29 de octubre, por fin llegará Watch Dogs: Legion. Sin embargo, actualmente se ha reportado que un infame bug está causando problemas en Xbox One X, el cual puede hacer de la progresión de tu campaña prácticamente imposible.

Este problema parece suceder entre seis y ocho horas ya dentro del juego, en la misión I kid you not – 404, es en este momento en donde el Xbox One X se sobrecalienta y se apaga momentos después. Aunque no se han reportado problemas de esta escala en otras consolas, se señala que en PS4 Pro llegan a suceder más bugs pequeños.

Respecto a este problema, Ubisoft ha mencionado que están trabajando arduamente para arreglar el inconveniente y la solución debería estar lista para cuando el juego llegue a las manos del público en general. Una verdadera lastima, especialmente considerando que la compañía francesa había mencionado que el Xbox One X es la mejor plataforma de generación actual para disfrutar de Watch Dogs Legion.

Te recordamos que Watch Dogs: Legion estará disponible a partir del próximo 29 de octubre. En temas relacionados, UPlay+ ha cambiado de nombre y anuncia llegada a Google Stadia y Amazon Luna.

Vía: Eurogamer