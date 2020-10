Immortals Fenyx Rising ha concluido su desarrollo

Immortals Fenyx Rising será uno de los primeros juegos que podremos disfrutar en las nuevas consolas, y Ubisoft acaba de confirmar que su desarrollo ha concluido. Esto significa que la versión definitiva del juego ya está lista para ser incrustada en los discos, y podremos esperarlo en la actual y futura generación de consolas el próximo 3 de diciembre. También tendrá mejora gratuita next gen.

We’re incredibly excited to announce that #ImmortalsFenyxRising has gone GODLY! 🎉

Your heroic adventure to save the gods & take on mythical monsters starts on December 3. ⚡ pic.twitter.com/li1qngGjJ0

— Immortals Fenyx Rising (@FenyxRising) October 26, 2020