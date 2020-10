Llegan nuevas ofertas y descuentos a PlayStation Store

Sony decidió lanzar un nuevo lote de ofertas y descuentos en la PlayStation Store, faltando solamente unas cuantas semanas para la llegada del PlayStation 5. Vale la pena destacar que todos los juegos con rebaja son de PlayStation 4 así que no te emociones por encontrar lanzamientos de PS5 a un menor precio. Al menos no por ahora.

Tales of Vesperia: Definitive Edition lo puedes encontrar por $12.49 dólares. También tenemos Blacksad: Under the Skin por $14.99 dólares, Borderlands: The Handsome Collection por $9.99 dólares, y Bulletstorm: Full Clip Edition por $5.99 dólares. FIFA 21 tiene un gran descuento del 30%, lo que significa que la Champion’s Edition está disponible por $55.99 dólares. Jurassic World Evolution lo encuentras en $14.84 dólares, Red Faction: Guerrilla Re-Mars-Tered en $7.49 dólares, Shenmue I y II por $8.99 dólares.

Si lo que estás buscando son precios todavía más bajos entonces échale un vistazo a American Fugitive por $5.99 dólares, Darksiders: Warmastered Edition en $3.99 dólares, y Grow Home en $3.99 dólares. También está Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition en $4.99 dólares, y Trials Fusion por $4.99 dólares.

Fuente: PlayStation