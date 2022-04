Nos encontramos a solo unos días del estreno de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Sin embargo, se ha revelado que Warner Bros. ha eliminado las referencias a la relación amorosa entre Dumbledore y Grindelwald en esta cinta para el público de China.

La nueva película de Fantastic Beasts ya se estrenó en China, e inmediatamente se descubrió que seis segundos de la cinta original fueron eliminados. Si bien esto podría ser insignificante cuando hablamos de un largometraje de más de dos horas, el contenido que fue cortado fueron los diálogos de Dumbledore que hacen referencia a su relación con Grindelwald.

Las líneas cortadas de la película son “porque estaba enamorado de ti” y “el verano que Gellert y yo nos enamoramos”. Al darse a conocer esta información, Warner Bros. compartió un comunicado en donde justificaron esta decisión. Esto fue lo que comentaron:

“Como estudio, estamos comprometidos a salvaguardar la integridad de cada película que lanzamos, y eso se extiende a circunstancias que requieren hacer cortes matizados para responder con sensibilidad a una variedad de factores en el mercado. Nuestra esperanza es lanzar nuestras funciones en todo el mundo, tal como las publicaron sus creadores, pero históricamente nos hemos enfrentado a pequeñas ediciones realizadas en los mercados locales… Queremos que el público de todo el mundo vea y disfrute esta película, y es importante para nosotros que el público chino tenga la oportunidad de experimentarla también, incluso con estas ediciones menores… el espíritu de la película permanece intacto”.

Si bien durante los libros y películas de Harry Potter nunca se habló sobre la sexualidad de Dumbledore, J.R. Rowling, autora de este mundo mágico, reveló en 2009 que el director de Hogwarts es gay. Desde entonces, los fans han esperado más de una década para ver esta representación en el cine.

Al menos en la versión que llegará a México, los diálogos de Dumbledore están presentes. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore estará disponible en los cines de nuestro país el próximo 14 de abril de 2022. En temas relacionados, puedes checar las primeras opiniones de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que este tipo de decisiones sigan pasando para complacer a un mercado. Sin embargo, esto es algo que no me sorprende, estamos hablando de seis segundos, contenido que puede ser cortado fácilmente, y que en realidad no tiene un gran peso en la historia, por lo que esto era algo que ya estaba planeado.

Vía: GameSpot