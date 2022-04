Director de TLOU revela cuál es su juego perfecto

Definir a un videojuego como “perfecto” es algo muy difícil. Esta usualmente es una opinión completamente personal, ya que encontrar un título que marque 10/10 en diversas categorías es complicado. Sin embargo, para Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, esta es una tarea sencilla, y ha revelado cuál es, para él, el juego perfecto.

Por medio de Twitter, el director respondió a una imagen que busca encontrar a un juego que sea 10/10 en apartados como la historia, gameplay, visuales, música, animación, etc. La opción predilecta de Druckmann es Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, un juego de aventuras que LucasArts nos entregó en 1991.

“Monkey Island 2, aunque le daría a la música un 12/10”.

Monkey Island 2, although I’d give music a 12/10. https://t.co/j5dPMtnxhn — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 12, 2022

En la sección de respuestas, nombres como BioShock, Metro, Max Payne, Elden Ring y más juegos aparecen como las opciones de los jugadores. Junto a esto, Druckmann también fue cuestionado sobre el multiplayer de The Last of Us Part II, del cual sabemos muy poco, aunque, como era de esperarse, no hubo un comentario al respecto.

En temas relacionados, un nuevo juego de Monkey Island ya está en desarrollo. De igual forma, aquí puedes ver las nuevas filtraciones de la serie de The Last of Us.

Nota del Editor:

Elegir un juego perfecto es muy difícil para mí. Si tuviera que seleccionar uno, sería Breath of the Wild, aunque no puedo negar que hay otras experiencias que he disfrutado mucho durante los últimos años.

Vía. Neil Druckmann