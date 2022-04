Switch Online y PS Plus reciben importantes cambios

En enero de este año, Microsoft presentó una serie de cambios para Xbox Game Pass, los cuales se enfocaron en mostrar claramente la información sobre una membresía, incluido el precio, cómo cancelarla y cómo obtener un reembolso. Ahora, Nintendo y Sony han realizado modificaciones similares a sus servicios de suscripción.

En el caso de Sony, se acordó implementar nuevas medidas para los suscriptores de PS Plus, que incluyen contactar a los clientes a largo plazo que no han usado el servicio por un tiempo para recordarles cómo cancelar las suscripciones. Si los usuarios no cancelan el servicio, pero no lo usan activamente, la compañía dejará de aceptar pagos.

Por su parte, el servicio de Nintendo Switch Online ya no se venderá con la renovación automática establecida como opción predeterminada. Si los usuarios desean activarlo, deberán hacerlo después de registrarse.

Los cambios que se han presentado al Switch Online y PS Plus surgen después de una investigación por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados, o CMA por sus siglas en inglés, la cual estuvo enfocada en las prácticas de renovación automática de las suscripciones. Esto fue lo que comentó Michael Grenfell, director ejecutivo de aplicación de esta organización:

“Como resultado de nuestras investigaciones, se han realizado una serie de cambios en este sector para proteger a los clientes y ayudar a abordar las preocupaciones sobre las suscripciones de renovación automática. Por lo tanto, el anuncio de hoy concluye nuestras investigaciones en el sector de los videojuegos en línea. Las empresas de otros sectores que ofrecen suscripciones que se renuevan automáticamente deben revisar sus prácticas para asegurarse de que cumplen con la ley de protección al consumidor”.

Nota del Editor:

Si bien este tipo de actualizaciones pueden sonar insignificantes para algunos, estos cambios están enfocados en mejorar la suscripción del usuario, en este caso eliminándola si una persona simplemente no usa los beneficios que le dan. Esperemos que decisiones pro-usuario lleguen en un futuro.

Vía: GamesIndustry.biz