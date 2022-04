Como seguramente ya sabes, Sony reveló el nuevo PlayStation Plus hace unas cuantas semanas e inevitablemente, las comparaciones con Xbox Game Pass se dejaron venir con todo. Lo cierto es que ambos servicios sí comparten varias similitudes, pero la gran diferencia es que PS Plus Premium no ofrecerá los juegos exclusivos de PS5 el mismo día de su lanzamiento, algo que el servicio de Microsoft sí hace.

Para recordarles a sus usuarios sobre este tema en particular, la cuenta oficial de Xbox Game Pass en Twitter compartió una publicación en donde resaltan esto específicamente, así como algunos de los otros beneficios que ofrece esta suscripción.

Interesantemente, este tweet fue compartido el mismo día en que Sony anunció las nuevas categorías de PS Plus, así que evidentemente fue como un golpe directo para la competencia. Obviamente esto no cambiará nada dentro de los planes de la firma nipona, pero sabemos que estos comentarios normalmente los hacen por diversión.

Nota del editor: Y es que sí, Sony no puede competirle directamente a Microsoft en cuanto al tema de Game Pass y sus lanzamientos día uno. Será cuestión de tiempo para ver exactamente qué tantos beneficios otorga PS Plus Premium, y si es que vale la pena o no.

Via: GameSpot