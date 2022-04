En la mañana de este lunes 11 de abril, Stranger Things lanzó una misteriosa cuenta regresiva que, en su momento, nadie sabía exactamente para qué era. Ahora que el mensaje ha sido descifrado de forma oficial, se confirmó que todo esto se debe a un nuevo tráiler para su cuarta temporada, el cual estará debutando el día de mañana, 12 de abril.

De acuerdo con esta cuenta regresiva, el nuevo tráiler para la cuarta temporada de Stranger Things debería estrenarse a las 9AM hora del centro de México del 12 de abril. IGN se encargó de descifrar el misterio detrás del reloj que apareció en Santa Mónica, Estados Unidos, y sí, todo fue para el tráiler.

Hawkins Lab is in LA investigating a mysterious clock… in the Upside Down?! ¿uɐǝɯ ʇᴉ sǝop ʇɐɥM @Stranger_Things pic.twitter.com/LHALTas7d4

— IGN (@IGN) April 11, 2022