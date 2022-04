Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore se estrenará la próxima semana, pero las reseñas de esta película ya han comenzado a surgir en línea. Para todos los que esperaban que esta cinta lograra remediar los errores de la segunda entrega en esta serie y, en general, fuera un buen largometraje, les tenemos malas noticias.

De acuerdo con las calificaciones iniciales, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore cuenta con un porcentaje de aceptación del 58% en Rotten Tomatoes, esto tomando en cuenta con 38 reseñas por parte de diferentes medios. Por lo general, los aspectos negativos se enfocan en la falta de una dirección clara, en cómo la cinta no tiene una resolución satisfactoria, y que muchos de los elementos narrativos se sienten como solo puntos necesarios para las siguientes entregas en la serie.

Esto fue lo que comentó Film Stories al respecto:

“Esta es una película afligida por cada maldición concebible de ser una entrega intermedia ingrata, que se desarrolla a través de mucho ruido y brillo CGI pero sin nada en el camino de la magia real de la narración”.

Esta es la opinión de Daily Express (UK):

“Alguien, por favor, agite una varita mágica y encuentre una trama y personajes que realmente nos interesen”.

Por su parte, esto mencionó AV Club:

“Lo más desconcertante de Los secretos de Dumbledore es cuán superfluas se sienten cada una de sus ideas en relación con las demás”.

De igual forma, Polygon no está contento con la cinta:

“Un intento evidente de enderezar el barco se ha convertido en un caso calamitoso de desviación de la misión, ya que una propiedad sin identidad viaja en círculos sin sentido, en busca de una nueva dirección sostenible”.

Sin embargo, hay un par de reseñas que hablan sobre los aspectos positivos de la película, como Comicbook:

“[Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore] Se las arregla para enderezar el barco con énfasis en los personajes y las conexiones con el resto del Mundo Mágico, pero salir del agujero creado por su predecesor solo hace que esto sea apenas un éxito”.

Sin embargo, la concepción general, es que Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, una vez más, fracasa por una serie de problemas que demuestran que J.K. Rowling no es una buena escritora para el cine. Esta cinta se estrenará el próximo 14 de abril en México.

En temas relacionados, esta es la duración de la cinta. De igual forma, aquí puedes checar el más reciente tráiler de la película.

Nota del Editor:

Estas opiniones negativas no me sorprenden. Las dos previas películas de Fantastic Beasts sufren de problemas similares, y todo recae en J.K. Rowling, quien parece sigue sin aprender que escribir para una película no es lo mismo que para un libro.

Vía: Rotten Tomatoes