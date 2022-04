Nos encontramos a solo un par de semanas del estreno de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, la tercera película en esta serie spin-off. De esta forma, más detalles se han dado a conocer. Una de las piezas de información que seguramente será del interés general, es la duración. Es así que se ha confirmado que esta es la cinta más larga de la serie de Fantastic Beasts.

De acuerdo con la Junta Británica de Clasificación de Películas, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tiene una duración de 142 minutos, más de dos horas. En comparación, Fantastic Beasts and Where to Find Them dura 133 minutos, mientras que Crimes of Grindelwald aumentó el número a 134 minutos.

Considerando que The Secrets of Dumbledore tiene un mayor énfasis en el personaje titular, y se encargará de mostrarnos un poco más sobre la relación entre Dumbledore y Grindelwald, la duración suena apropiada para las ambiciones de esta película. Solo esperemos que esto no se convierta en un problema para el público.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore se estrenará el próximo 15 de abril de 2022. En temas relacionados, un fan ha creado varios PS5 temáticos de Hogwarts Legacy. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo tráiler de esta cinta.

Nota del Editor:

Si bien la idea de la serie de Fantastic Beasts es interesante, J.K. Rowling no es una escritora para el cine, algo que se dejó en claro con las primeras dos cintas de la serie. Solo espero que para The Secrets of Dumbledore, la autora ya esté más familiarizada con este medio.

Vía: Junta Británica de Clasificación de Películas