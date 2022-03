Uno de los elementos ausentes del PS5, son las versiones temáticas. Pese a que hemos visto varios lanzamientos que ameritan tener una de estas consolas con un diseño especial, hasta el momento no hay información oficial al respecto. Sin embargo, esto no ha detenido a los fans de crear sus propias ediciones especiales del PS5. De esta forma, una persona en particular nos ha cautivado con varios PlayStation 5 inspirados en Hogwarts Legacy.

Recientemente, el usuario conocido como Geraltze, compartió en Reddit cuatro modelos diferentes del PS5, cada uno con un diseño inspirado en las casas de Hogwarts. Así es, hay un versión de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y otra de Slytherin.

Sin duda alguna, este es uno de los trabajos que más nos entristecen que no sean una realidad. Cada una de las casas está bien representada, con colores temáticos y los animales característicos de las cuatro casas en el costado. Lamentablemente, es muy probable que PlayStation ni Warner Bros. nos entreguen algo similar.

Hogwarts Legacy llegará al PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC a finales de este año. En temas relacionados, la versión de Switch sí será nativa. De igual forma, esta es la conexión entre este juego y Harry Potter.

Nota del Editor:

Los diseños lucen muy bien. Aunque muchos optarán por el diseño de Gryffindor, tengo que admitir que los colores y el trabajo que se llevó a cabo con la edición de Hufflepuff me gusta más. Lástima que todo es un sueño y nada más.

Vía: Geraltze