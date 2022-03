Hogwarts Legacy sí llegará de forma nativa al Switch

La semana pasada se reveló que Hogwarts Legacy no solamente estaría llegando a consolas PlayStation y Xbox, sino que, sorprendentemente, también debutaría en Nintendo Switch. Inicialmente muchos pensamos que esto era un error, o en todo caso, que sería una versión de la nube tal y como ha ocurrido con otros juegos, pero parece que será una versión completamente nativa.

Vía Twitter, Chandler Wood, Community Manager de Avalanche Software, respondió a una duda mencionando que “No tenemos más detalles por ahora, excepto la confirmación de que sí, Hogwarts Legacy llegará a Switch.”

We don’t have anymore details right now except to confirm that yes, Hogwarts Legacy is coming to the Switch.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 18, 2022