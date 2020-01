Vivimos otra tarde llena de juegos de anime

Una vez más visitamos a nuestros amigos de Bandai Namco para probar algunos de los títulos que veremos publicados por esta compañía en los próximos meses y una sorpresa que sin duda será la carta fue de ellos durante este año. Como sabrán, esta compañía ha estado detrás de los mejores juegos con propiedades de anime en los últimos años, y en 2020 continuarán con este gran repertorio. Ahora que Dragon Ball Z: Kakarot ya está en nuestra manos, es momento de que otras IP tengan su momento de brillar.

My Hero One’s Justice 2

Así es, una vez más tuve la oportunidad de probar este juego de peleas. Este título llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 13 de mayo, y salvo algunos pequeños detalles de framerate, esta experiencia parece estar lista para llegar a las manos de todos los fans de My Hero Academia.

Debido a que el gran arco argumental de la cuarta temporada del anime de My Hero Academia ha llegado a su fin, por fin tuve la oportunidad de probar algunos de los nuevos héroes y villanos que ofrece esta secuela. Fat Gum es uno de los más interesantes, debido a que su quirk se transmite al gameplay como un counter que sin duda puede agarrar desprevenido a más de uno. Sir Nighteye también cuenta con una mecánica bastante interesante, ya que podemos ver por adelantado los movimientos del contrincante y rápidamente castigarlo, aunque esto no se encuentra disponible en toda la batalla, y para activarlo tienes que arriesgarte a ser golpeado.

Por otro lado, Mina Ashido, la carismática chica de piel rosa de 1-A, cuenta con un modo de juego bastante único, ya que la mayoría de sus combos están enfocados en ataques a distancia gracias al ácido que puede disparar. De igual forma, Nejire Hado es un personaje bastante divertido y su estilo de combate da pie a realizar cadenas de combos que, bien implementados, puede ser imposibles de librarse.

En general, My Hero One’s Justice 2 arregló un par de problemas desde la última vez que tuve la oportunidad de jugarlo. La inteligencia artificial está más balanceada (aunque Deku sigue siendo una bestia). La cámara no fue un problema en los enfrentamientos que tuve. Los nuevos personajes le agregan más variedad al catálogo de luchadores, y todavía hay espacio para un par más, así que con suerte podremos ver a Hawks o Gentle Criminal. Sin embargo, el framerate sigue bajando por pequeños momentos cuando varios ataques suceden al mismo tiempo. No puedo esperar para tener en mis manos la versión final y revivir los mejores momentos de la cuarta temporada de My Hero Academia.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS

Así es, otro que ya revisamos la ocasión pasada (y no será el último). A diferencia de My Hero One’s Justice 2, el cual era un demo con más contenido, tuve la oportunidad de probar las primeras horas de lo que parece ser el juego completo de One Punch Man. Si desean conocer más sobre el multiplayer y el sistema de combate, lo pueden hacer aquí.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS nos presenta con una historia paralela a los sucesos del anime, en donde tenemos la oportunidad de interactuar con varios de los héroes y villanos que tanto caracterizan a la obra de ONE. No es nada del otro mundo. Prácticamente nos ponemos en los zapatos de nuevo héroe, el cual puedes personalizar de principio a fin. Esta opción nos da un basto catálogo de ítems que van desde ropa, aspectos físicos, hasta accesorios ridículos que pueden romper un poco la inmersión del mundo de este shonen.

Contrario a lo que uno podría llegar a pensar, A HERO NOBODY KNOWS no sólo ofrece una serie de combates como modo de historia, sino que tenemos acceso a un overworld en donde tendremos la opción de realizar un par de side quests, conocer a otros personajes, comprar ropa y completar algunas tareas que prácticamente tiene la misma función de los logros, es decir, “realiza 10 combos”, o “derrota cierta cantidad de oponentes”.

La inclusión de un overworld sirve para aliviar un poco de lo monotonía de los combates. No me malinterpreten, como explique en el pasado preview, el sistema de combate es bastante interesante y da paso a que el jugador experimente con varios combos. Sin embargo, puede llegar a cansar una vez que llevas 10 o más combates seguidos, así que la opción de recorrer una pequeña ciudad y realizar tareas extras es bien recibido.

De igual forma, la progresión de la historia no es tan intrusiva, un decisión que me agrada. Obviamente necesitas avanzar hasta cierto punto para tener acceso a varios lugares, ítems e interacciones con otros personas. Pero el overworld ofrece una decente cantidad de misiones extra, las cuales van desde el simple “ve y trae tal ítem” o “supera esta pequeña prueba”, así que siempre tendrás algo que hacer.

Cada misión, ya sea principal o secundaria, ofrece dinero y experiencia. La primera recompensa es bastante obvia, y la utilizarás principalmente para obtener algunos elementos cosméticos. Y, porque prácticamente todos los juegos actuales necesitan un sistema de progresión de RPG, con la experiencia podrás de subir de nivel, y de esta forma tener acceso a más y mejores ataques especiales, los cuales pueden ser pasivos o activos.

Una vez que decides avanzar con la historia, prácticamente todas las misiones principales son enfrentamientos contra algún villano, o un combate amistoso con un héroe. Lo único que llega a ser interesante, es la inclusión de pequeños retos que puedes cumplir. Ya sabes, el clásico “realiza un combo” o “bloque tres ataques”, no son extraordinarios, pero al menos ofrecen una distracción de la monotonía.

Y así se puede resumir ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS, es un juego de peleas que trata de combatir la monotonía que tal vez puedes llegar a tener con títulos enfocados sólo al combate, como My Hero One’s Justice 2. ¿Qué tan bien logra este aspecto? Aún es muy temprano para responder honestamente. Pero lo que pude probar muestra potencial. No será el siguiente FighterZ o Street Fighter, pero los fans de One Punch Man pueden esperar un juego digno del anime y manga.

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS llegará a PS4, Xbox One y PC el 28 de febrero.

One Piece Pirate Warriors 4

Al igual que ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS, la versión de One Piece Pirate Warriors 4 que tuve la oportunidad de probar es una final. Debido al gran 4 en el título, y a la naturaleza de la serie de One Piece, puede ser intimidante entrar a este juego. Sin embargo, si este aspecto no es un problema para ti, entonces prepárate, porque este juego es enorme.

One Piece Pirate Warriors 4 es, como su nombre lo indica, un juego de Warriors. ¿Qué significa esto? Bueno, eres prácticamente un Dios de la destrucción y no hay alma que se interponga en tu camino. Si alguna vez jugaron un título de estos, entonces han jugado todos. A decir verdad, fuera del aspecto visual, historia y el fan service, esta experiencia no ofrece alguna novedad. Lo más interesante radica en los diferentes estilos de combate de los personajes.

Luffy, por ejemplo, es un personaje bastante simple. Es rápido, poderoso y tiene acceso a varios poderes especiales que se basan en su habilidad de estirarse. Zoro, por otro lado, es lento, pero realiza un daño devastador y algunos de sus movimientos únicos están enfocados a proporcionarle una mejor movilidad.

One Piece Pirate Warriors 4 zarpará a PS4, Switch, Xbox One y PC el próximo 27 de marzo

Listos para salir

Estos tres juegos están a sólo pocos meses de distancia y se nota. Los problemas de frame rate y de cámara, los más notorias cuando revise estos títulos primeras vez, son casi inexistentes. Salvo los toques finales, puedo decir que estas experiencias podrían llegar a sus respectivas consolas el día de mañana y no habría problema alguno.

Si buscan una experiencia más simple, My Hero One’s Justice 2 es para ustedes. En dado caso de que quieran obtener más contenido por el precio de un juego, ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS y One Piece Pirate Warriors 4 ofrecen horas y horas de contenido que será del agrado de todos los fans de estas propiedades.