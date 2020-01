La liga profesional de LoL en China se ha pospuesto debido al coronavirus

A pesar de que Riot Games tiene planeado hacer que la temporada 2020 de League of Legends sea una de las más grandes en el mundo de los eSports, en algunas ocasión causas de fuerza mayor impiden que se logren seguir ciertos planes al 100%. Recientemente se anunció que la liga profesional de League of Legends en China ha pospuesto la temporada de primavera 2020, esto para evitar la expansión del coronavirus.

De acuerdo con CCN, el inicio de esta temporada se ha suspendido de manera indefinida. De igual forma, la segunda división de League of Legends Development League no comenzará a finales de este mes, como originalmente estaba planeado. No está claro cuándo se re programarán estos juegos.

Esto no está confirmado, pero como señala un reportero de League of Legends, podría ser hasta abril que los torneos se reanuden, según la asociación de automovilismo del país, todos los eventos deportivos se han suspendido hasta entonces. Estos son pasos drásticos pero parecen necesarios para la seguridad de todos.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.

To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.

Stay Safe and thank you all for your support!

— LPL (@lplenglish) January 26, 2020