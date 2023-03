Varios videojuegos de LEGO se habrían cancelado

El año pasado a la franquicia de LEGO no le fue para nada mal, puesto que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga fue acogido bastante bien por los fanáticos de la saga del espacio. Sin embargo, parece que las cosas no van del todo favorables en TT Games, y eso ha llevado a reportes que indican la cancelación de algunos proyectos que ya estaban en camino.

Uno de estos juegos llevaba el nombre de ‘Proyecto Marley’,y se iba a tratar de un título de LEGO donde varios mundos y personajes interactúan incluyendo marcas como El Libro de la Selva, EL Extraño Mundo de Jack, Piratas del Caribe, Malefica, Los Muppets , Frozen , Toy Story y hasta Winnie the Pooh. Y el objetivo del jugador era liberar a cada mundo de la oscuridad.

Por su parte, se habla de Project Cosmic, un juego basado en Guardianes de la Galaxia que se decía que presentaba a los personajes de Nova y Adam Warlock. También se suma ‘Project Rainbow Road‘, un juego de disparos con Warner Bros., que si bien no se trataba de un lanzamiento de LEGO, era una colaboración de TT Games con la marca de Funko Pop.

Por último se ha hablado de un DLC para The Skywalker Saga, mismo que nos llevaría al mundo de la serie de The Mandalorian, teniendo así nuevos personajes que incluyen a Mando y Grogu. Este correría debido a otro proyecto parecido al de Star Wars, un compilatorio nuevo de Harry Potter, algo a parte de lo que salió con los años 1-7.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Llamaba mucho la atención el proyecto que tiene que ver con Disney, pues su premisa se parecía mucho a la de Kingdom Hearts. Sin embargo, si los reportes son correctos ya no vamos a conocer esta propuesta.