Jonathan Edward Bernthal ​ es un actor y modelo estadounidense conocido por sus papeles como Shane Walsh en la serie de televisión The Walking Dead y como Frank Castle/Punisher tanto en la serie Daredevil como en The Punisher. Donde encarna al personaje que se ve envuelto en una conspiración militar mientras trata de castigar a las personas responsables de los asesinatos de los miembros de su familia.

Bernthal volverá a su papel más exigente. El actor volverá a interpretar a Frank Castle, también conocido como el antihéroe The Punisher, en la serie de Marvel Studios para Disney+, Daredevil: Born Again, según informan fuentes a The Hollywood Reporter.

Bernthal se une a Charlie Cox y Vincent D’Onofrio en la serie, que comenzará a rodarse en Nueva York este mes. A diferencia de otras series de Marvel, que constan de seis o nueve episodios por temporada, Born Again está planeada como una épica serie de 18 episodios. Los guionistas y productores ejecutivos Matt Corman y Chris Ord están detrás del programa, que se espera que se estrene en la primavera de 2024. Marvel no pudo ser contactado para hacer comentarios al respecto.

Born Again toma su título de una trascendental trama de Daredevil publicada en 1986, escrita por Frank Miller y dibujada por David Mazzuchelli. La serie se desvía de esa trama, aunque no está claro cuánto. Punisher, por ejemplo, no apareció en la historia en cómic. La pelea de Daredevil contra Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, sigue siendo el punto focal.

Bernthal interpretó por primera vez al padre en duelo convertido en vigilante en la versión de Netflix de Daredevil, debutando como el personaje durante la segunda temporada de 2016. Luego protagonizó su propia serie en la misma plataforma de streaming, interpretando al personaje titular durante dos temporadas de The Punisher, que abarcó de 2017 a 2019.

Born Again sigue a la serie de Daredevil de Netflix que se emitió durante tres temporadas de 2013 a 2018. Esa fue conocida como la era de la televisión de Marvel en Netflix y fue cuando el lado de la serie no estaba integrado con el lado cinematográfico de Marvel. Marvel TV, dirigida en ese momento por Jeph Loeb, produjo varias series para Netflix, incluyendo Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist además de Daredevil y Punisher. Netflix canceló sus programas de Marvel antes del lanzamiento a finales de 2019 del servicio de transmisión competidor, Disney+.

Bernthal y sus compañeros de reparto parecían haber terminado su relación con Marvel. Pero en enero de 2021, Kevin Feige, declaró que consideraba que los personajes de Netflix seguían siendo una opción, y a finales de año, se reveló que Cox tenía un cameo en Spider-Man: No Way Home y apareció en She-Hulk. Su compañero de reparto en Daredevil, D’Onofrio, apareció en Hawkeye, y ambos Cox y D’Onofrio son figuras clave en la próxima serie Echo, que se dice que preparará el escenario para Born Again.

Sin embargo, no se espera que otros actores de la serie Daredevil de Netflix regresen. Deborah Ann Woll y Elden Henson, quienes interpretaron a los clásicos personajes secundarios Karen Page y Foggy Nelson, respectivamente, no están en la lista de la serie de Marvel. También no está claro si esos personajes serán reemplazados o eliminados de la historia.

Bernthal ya era conocido por los fans del género cuando se unió a Daredevil gracias a su papel destacado como Shane Walsh en The Walking Dead, y el papel de Marvel lo consolidó como favorito de las adaptaciones de cómics a la TV.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Bernthal es tan buen actor que nunca pude dejarlo de odiar por su papel en The Walking Dead, y esto afectó mi capacidad de disfrutar The Punisher en Netflix.