El set de LEGO de Zelda está prácticamente confirmado

Hace algunos días se filtró la imagen de lo que podría ser un nuevo set de LEGO de franquicias de Nintendo, en esta ocasión se trataría de el árbol Deku de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Y si bien la propia marca de juguetes no se ha pronunciado al respecto, ha surgido cierta pista que indica que este nuevo producto será real.

Según lo visto en el canal conocido como Nintendo Prime, este ha recibido un aviso de derechos de autor por parte de la compañía juguetera, y eso fue precisamente difundir las imágenes de dicho set de Zelda. Cuando no hacen nada al respecto, se puede descartar que sea real, pero si pasan estas cosas, es una pista obvia de que saldrá a la venta el producto.

Hey @ZeldaUniverse and anyone else who covered the The Great Deku Tree lego set – take down your videos ASAP. LEGO ain't messing around, even though we aren't the sources. Also: By doing this, they just CONFIRMED IT'S REAL. So there you have it. pic.twitter.com/kBa6dAGpko

— Nintendo Prime (@NintyPrime) February 18, 2023