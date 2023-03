Wargroove 2 se anuncia oficialmente

Las producciones de corte independiente de hoy en día suelen emular a ciertos clásicos que los desarrolladores jugaron en su infancia, razón por la cual creaciones como Shovel Knight, The Messenger, Cuphead y muchos más recuerdan a la vieja escuela. Uno de esos juegos precisamente fue Wargroove, título que claramente se inspira en la saga de Advance Wars.

Para muchos con esta primera entrega fue suficiente, ya que se presentaron mecánicas bastante interesantes, y también unos gráficos que son claramente una belleza para quien los vea. Y parece que a los creadores les han faltado cosas por mostrar, por lo que hace pocas horas se confirmó que su secuela se encuentra en desarrollo, esto mediante un tráiler.

Por ahora no se ha hablado sobre la fecha de lanzamiento del juego, solamente las plataformas en las cuáles va a aterrizar, estas son ni más ni menos que Nintendo Switch y PC mediante Steam. Aunque en el video se ve un tanto avanzado, es posible que no termine lanzándose este mismo año. No obstante, podemos tener más noticias en la Summer Game Fest.

Aquí la sinopsis de Wargroove 2:

Los problemas se agitan en las costas de Aurania. Una nueva facción ambiciosa ha desenterrado reliquias prohibidas capaces de tener consecuencias catastróficas. Pero, ¿hasta dónde llegarán para alcanzar la gloria? ¡Llévate al campo de batalla, el mar y el cielo con un elenco de nuevos Comandantes, usando tu ingenio para librar una guerra por turnos!

Esta es una noticia que seguro los fans agradecerán.

Vía: Youtube

Nota del editor: Tener una secuela de este título será increíble, dado que muchos se quedaron con ganas de tener más misiones, pues las que tenía el predecesor valen mucho la pena. Ahora solo toca esperar por la fecha de lanzamiento.