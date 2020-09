¡Vaas regresará en un nuevo juego de Far Cry!

Durante el pre show del Ubisoft Forward, se hizo un anuncio inesperado para los fans de la saga de Far Cry, que consistió en la confirmación de Far Cry VR: Dive Into Insanity. Entregando así a los jugadores una re interpretación del tercer título de la franquicia, ahora con realidad virtual. En seguida, el tráiler que se mostró sobre el juego.

De la mano de Zero Latency, Ubisoft lanzará esta versión de las Rook Islands en las que podrás jugar con un grupo de hasta 8 personas para tratar de escapar de los piratas de Vaas y explorar un poco el exótico lugar.

La mala noticia es que no estará disponible en todo el mundo, puesto que al estarse realizando con Zero Latency, solo estará disponible en sus locaciones, no saldrá para ninguna consola o sistema de VR casero. Se desconoce aún los planes para el mercado internacional.

Se espera que Far Cry VR: Dive Into Insanity llegue durante el 2021.

Via: DualShockers