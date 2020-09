Star Wars: Squadrons ha concluido su desarrollo

En junio pasado, EA revelaba un nuevo título centrado en el universo de Star Wars, solo que en esta ocasión se enfocaría únicamente en el combate espacial de naves. Con el nombre de Star Wars: Squadrons, el equipo de EA Motive se propuso la misión de recrear lo mejor posible la experiencia de batallas en el espacio, y ahora ya no falta mucho para saber si lo lograron.

En su perfil de Twitter, Ian S. Frazier, director creativo de Squadrons, ha confirmado que el juego ha terminado su desarrollo, es decir, ya se están grabando los discos e imprimiendo las cajas para que lo jugadores alrededor del mundo puedan disfrutar ya del videojuego.

I am incredibly pleased to announce that after a ton of hard work from the team here at @MotiveMontreal, Star Wars: Squadrons has just gone aurodium!

Er, I mean gold! #StarWarsSquadrons pic.twitter.com/jzBErluIxv

— Ian S. Frazier (@tibermoon) September 10, 2020