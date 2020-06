Star Wars: Squadrons tendrá una prueba gratuita en EA Access

EA lleva bastantes años desarrollando juegos de Star Wars, e independientemente de cómo te sientas respecto a estos títulos, no podemos negar que la compañía hace un gran trabajo con los tráilers y adelantos. Star Wars: Squadrons no es la excepción, y en caso de que esta nueva entrega en la franquicia todavía no te convenza, entonces te tenemos buenas noticias.

Antes de su lanzamiento en octubre, podrás jugar Star Wars: Squadrons de manera gratuita gracias a EA Access. Aunque la prueba solo te permitirá probar el juego por 10 horas, creemos que es más que tiempo suficiente para llegar a un veredicto de compra.

Esta información fue confirmada el día de ayer mediante una publicación en el portal Xbox Wire el día de ayer, además de revelar que los suscriptores de este servicio obtendrán un descuento del 10% de su precio final, que ya es relativamente bajo. ($39.99 USD).

Fuente: Xbox Wire