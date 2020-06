Comparan TLOU II en PS4 y PS4 Pro

Después de años de espera, The Last of Us Part II finalmente llegará a nuestras manos en unos cuantos días. Desde sus primeros avances, nos dimos cuenta que este sería uno de los títulos más gráficamente demandantes del PlayStation 4, y esto generó cierta preocupación en los usuarios que aún conservan su sistema de lanzamiento. Entonces, ¿correrá igual de bien en PS4 y PS4 Pro? Éste análisis de Digital Foundry nos da la respuesta.

A diferencia de la versión remasterizada del primer juego, la secuela corre a 30 FPS en PS4 y PS4 Pro, pero no dejemos que esto nos desanime, pues tal y como se puede ver en el video, logra mantenerlos constantemente en ambos sistemas, incluso cuando hay muchas cosas sucediendo en pantalla. Otra diferencia entre ambas consolas son los tiempos de carga; mientras que en PS4 estándar llegan a superar el minuto, en PS4 Pro suelen ser de 40 segundos aproximadamente.

En general, ambas versiones se ven y corren muy bien, por lo que no deberías preocuparte si estás pensando en jugar TLOU II en tu PS4 estándar. Sin embargo, consideramos que sería una buena opción limpiar a profundidad tu consola antes de empezar a jugar para evitar que el ruido de los ventiladores sea demasiado alto. Acá te dejamos una guía sobre cómo limpiar y desinfectar tus aparatos electrónicos.

The Last of Us Part II llegará este viernes 19 de junio a PlayStation 4. Recuerda que ya puedes consultar nuestra reseña escrita o si lo prefieres también la puedes encontrar en video.

Fuente: Digital Foundry