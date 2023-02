Usuarios de Switch Online podrán comprar cupones especiales

El día de hoy ha salido una oferta llamativa para la eshop de Switch, pues los usuarios podrán comprar cupones especiales que les darán acceso a juegos exclusivos de la consola híbrida de la compañía japonesa. Lo mejor, es que dichos descuentos llegarán básicamente a todos los mercados, incluido ni más ni menos que México en su respectiva lista.

Los cupones tienen un precio de $2,300 MX, mismos que no pueden superar el precio de una combinación de dos juegos que se elijan. Por ejemplo, el usuario quiere obtener Super Mario Odyssey y Zelda: Breath of The Wild, los cuáles en conjunto cuestan $2,800 MX. Pero si se compran los cupones, los usuarios se pueden ahorrar $500 MX por los títulos.

Cabe recordar, que solo los inscritos al servicio de Nintendo Switch pueden comprar dichos cupones.

Aquí características de parte de la propia Nintendo:

– Cómpralos ahora, úsalos más tarde: Los cupones son válidos por 12 meses desde la fecha de compra y no es necesario usarlos todos a la misma vez.

– Más juegos, más ahorros: Puedes tener hasta ocho cupones activos en tu cuenta al mismo tiempo. ¡Arma tu colección de juegos de Nintendo Switch mientras ahorras!

– Una lista creciente: Al catálogo se agregan juegos nuevos con frecuencia, que incluyen los próximos lanzamientos.

– Gana mientras compras: Recibe puntos de oro de My Nintendo por un valor del 5 % de la cantidad total que pagaste**.

Como se indica en la página de Nintendo, esto también aplica con futuros juegos como Zelda: Tears of The Kingdom, Bayonetta Origins y hasta Kirby Return to Dreamland Deluxe. Se pueden comprar desde ofertas en el apartado de online en la consola, o también en la página de Nintendo.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Para quienes no les moleste comprar en digital es una buena oferta, pero realmente yo no le entraría, porque hay ocasiones que estos juegos han costado mucho menos de los 2300 en conjunto.