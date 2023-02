Nintendo tendría lanzamientos menores en la segunda mitad de 2023

Este año ha empezado fuerte con lanzamientos de videojuegos, los más claros ejemplos son Dead Space, Forspoken, One Piece Odyssey, y la primera carta fuerte del 2023 de Nintendo, Fire Emblem: Engage. Y hablando de esta compañía, puede ser que su calendario de juegos no sea el más fuerte después de cierto mes de este mismo año.

IGN ha compartido una declaración (rumor) sobre Nintendo, en la cual se dice que no asistirá al E3 2023. Según IGN, Nintendo optó por no participar en el evento debido a un calendario de lanzamiento de la segunda mitad ligero que no justificaba el espacio. Por su parte, es información que la propia empresa de Japón aún no desmiente y tampoco confirma.

Esto ha llevado a pensar a los medios que se quieren centrar en el lanzamiento de Zelda: Tears of The Kingdom, juego que está planeado para llegar en los primeros días del mes de mayo. Por otro lado, no hemos visto mucho del videojuego, por lo que podría retrasarse y pasar a otoño de 2023, pero para este momento la fecha aún no se ha movido.

Otro rumor que se menciona, es el de un nuevo Nintendo Direct que va a celebrarse muy pronto, de hecho sería en alguno de los días de la próxima semana de febrero. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: gonintendo

Nota del editor: De hecho es un poco lógico, después de todo no hay juegos grandes anunciados que vayan más allá de Zelda, está Metroid Prime 4, pero sinceramente muchos ya no le tienen esperanza. Ya veremos qué dice Nintendo a lo largo de los meses.