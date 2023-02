CEO de Xbox quiere que la serie de Halo sea tan buena como la de TLOU

Está claro que la serie de The Last of Us es un éxito sin precedentes, dado que a pesar de solo haber liberado tres episodios ya se encuentra en boca tanto de fanáticos de los juegos así como de quienes nunca lo han jugado. Incluso ha sido elogiada por el propio CEO de Xbox, quien busca que el programa de Halo sea tan bueno como el creado por HBO.

Esto es lo que mencionó Phil Spencer en una entrevista reciente:

Quiero lo mejor para todo en lo que trabajamos, incluida la serie de televisión de Halo. Creo que hay unas diferencias ahí, pero no creo que el punto de la pregunta de: ‘Eh, Last of Us ya salió, poniendo una barra increíblemente alta. ¿Deberíamos aspirar a alcanzar la misma barra con el trabajo hacemos en televisión?’ Absolutamente. Puedo decir la misma cosa en los videojuegos.

También, menciona que muchas cosas de su alrededor inspiran a los equipos para ser mejores:

Cada vez que juego un gran título de alguien nos inspira a hacer nuestro mejor trabajo para esperar que la siguiente vez que salgamos lo hagamos con nuestra mejor creatividad, nuestras mejores ideas, y encontremos personas que, ya sea que amen ver, en el caso del show de televisión de Halo, o jugar, en el caso de cosas como Hi-Fi Rush y los juegos que saldrán este año. Estamos inspirándonos por las obras alrededor de nosotros, absolutamente.

Recuerda que la serie de The Last of Us está disponible en HBO Max. Por su parte, la de Halo se puede ver en Paramount+.

Vía: IGN

Nota del editor: Cada una tiene sus detalles, pero TLOU podría haber tomado más importancia por tener detalles muy cercanos a los juegos. Pues Halo es una historia totalmente alternativa.