Rumor pone fecha al próximo Nintendo Direct

Estamos prácticamente a un día de llegar al mes de febrero, y eso suele significar una sola cosa en el mundo de los videojuegos, la celebración de un nuevo Nintendo Direct, donde se dan a conocer las novedades de la empresa. Y claro, como ya estamos en dicho mes, era evidente que los rumores de la fecha oficial para la presentación iban a surgir.

Mediante los foros de Reddit, un usuario que preferiría permanecer en el anonimato se comunicó con el equipo de mods con pruebas de que un nuevo directo está programado para el 7 de febrero. Junto a esto se habla de que no hay planes para un nuevo sucesor del Switch este año, solamente que Nintendo está hablando con la parte de componentes.

Más allá de eso, no se menciona que videojuegos podrían presentarse, pero se espera que Zelda: Tears of The Kingdom sea uno de ellos, puesto que a día de hoy no se ha mostrado prácticamente nada de gameplay. También el remake de Advance Wars puede tomar los reflectores, con una fecha de lanzamiento confirmada después de haberse atrasado el año pasado.

Vale la pena mencionar, que esta información de la fecha se debe de tomar con pinzas, ya que no viene de una fuente que pueda considerarse como altamente de fiar, así que esperar a una confirmación por parte de Nintendo sería lo más sensato. En ocasiones las revelaciones de eventos se hacen un día antes, o podría ser en el transcurso de esta semana.

Nota del editor: Es obvio que habrá un Nintendo Direct, es algo que nunca falla desde hace años atrás, pero lo importante será saber si al fin veremos algo de Zelda. Si no sale nada, esto puede oler a retraso. Aunque también podría tener su propio directo.