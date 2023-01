Sony no habría reducido los números de producción de PSVR2

Como ya se sabe, dentro de algunos días más llegará oficialmente el PSVR2, nuevo hardware de realidad virtual para PlayStation 5 que apuesta por traer títulos más inmersivos gracias a sus controles y pantalla. Y hablando de esto, se había mencionado que Sony habría reducido la producción del dispositivo, pero ya han salido a responder a esto.

La compañía le dijo a medios como GamesIndustry.biz que está percatandose del entusiasmo de los fanáticos de PlayStation por el próximo lanzamiento, que incluye más de 30 títulos como Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, entre otros que pueden llamar la atención, muchos siendo lanzamientos de corte indie.

El informe inicial decía que Sony estaba haciendo una reducción significativa en sus proyecciones para PlayStation VR 2, incluso advirtió a los socios proveedores que la fabricación también podría disminuir. Pero ahora con las nuevas declaraciones, es posible que sigan esperando ver reflejados esos dos millones que ya se habían mencionado inicialmente.

Ciertamente, Horizon: Call of The Mountain puede ser la aplicación que demuestre el potencial del dispositivo, pero eso aún no ha llamado la atención de los jugadores que quieren probar algo ambicioso. De hecho, se llegó a pensar que Half-Life Alyx era uno de los juegos que se iban a trasladar, pero no se ha hablado de charlas con Valve.

Vía: Gamesindustry

Nota del editor: Ciertamente no se venderán muchos de estos aparatos, al menos que en nuevos adelantos se ofrezca algún videojuego que realmente llame la atención. Sin embargo, tendremos que esperar para ese momento.