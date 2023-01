¿Jason Momoa dejará Aquaman por Lobo en el DCU?

Durante los últimos meses hemos escuchado varios rumores sobre la posibilidad de que Jason Momoa abandone el papel de Aquaman para tomar el rol de Lobo en el nuevo DCU. Ante esta cuestión, James Gunn y Peter Safran, co-presidentes de DC Studios, han aclarado esta situación.

Después de revelar los planes que estos creativos tienen para el primer capítulo del nuevo DCU, los directivos fueron cuestionados ante la posibilidad de que Jason Momoa tenga dos papeles diferentes en este universo. Ante esta cuestión, se dejó en claro que no hay intenciones para que el actor le dé vida a más de un personaje al mismo tiempo. Esto fue lo que comentó Gunn al respecto:

“Jason no interpretará a dos personajes a pesar de lo que ustedes puedan pensar”.

Por su parte, Safran agregó:

“Es demasiado pronto. Escucha, él definitivamente… Jason siempre pensó que Aquaman era una trilogía, en su propia mente. Pero escucha, él ama a Lobo. También ha sido muy claro en eso. Nunca va a interpretar a dos personajes, pero no se han tomado decisiones”.

Si bien quedó claro que Momoa no tomará dos papeles al mismo tiempo, aún sigue en duda si eventualmente tomará el rol de Lobo. Safran ha señalado que Aquaman podría tener una tercera película, aunque por el momento no hay planes concretos para esto. Tal parece que tendremos que esperar hasta después del estreno de Aquaman and the Lost Kingdom para conocer el destino de este actor.

Nota del Editor:

Pese a todos los errores que se cometieron en el DCEU, la elección de Jason Momoa para Aquaman no fue una de estas. Si el actor desea continuar trabajando con Gunn y Safran, bien podría tomar cualquiera de estos dos papeles, y tener nuevas aventuras.

Vía: Comicbook