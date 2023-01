Se confirma nueva película de Batman para el DCU

Hoy fue un día muy importante para DC. Después de meses y controversias, James Gunn, co-presidente de DC Studios, reveló algunos de los proyectos que formarán parte del primer capítulo del nuevo universo compartido de estos héroes. Entre todas las producciones que se presentaron el día de hoy, una de estas es una nueva película de Batman.

Gunn ha dejado en claro que el Batman que llegará al DCU será diferente al que vimos con Robert Pattinson y Ben Affleck. Esta versión del personaje estará basado en el trabajo de Grant Morrison en los cómics, específicamente en The Brave And The Bold, donde se nos presentó a Damian Wayne, el hijo del Caballero de la Noche, como un niño entrenado por la Liga de Asesinos. Eso fue lo que comentó Gun al respecto:

Here are just a few of our plans. Up, up, and away! #DCStudios #DCU @DCComics pic.twitter.com/8XNDNLUEPq

— James Gunn (@JamesGunn) January 31, 2023