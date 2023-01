Después de múltiples controversias y despidos, parece que el DCU por fin está tomando forma. Como parte de una junta con James Gunn y Peter Safran, los presidentes de DC Studios, se han revelado los planes que tienen para Batman. No solo se habló de su propia versión del personaje, sino que también se ha confirmado el nombre y la fecha de estreno de la secuela de The Batman de Matt Reeves.

La secuela de la aclamada película protagonizada por Robert Pattinson llevará el nombre de The Batman – Part II, y se estrenará el próximo 3 de octubre de 2025. Por si fuera poco, se ha confirmado que este universo estará conformado por una trilogía. Esto fue lo que comentó Gunn al respecto:

“Matt está trabajando en [The Batman – Part II], que él considera una saga criminal de Batman, que también incluye la serie de televisión Penguin. Y es algo propio y está trabajando duro en eso. Entró y nos presentó algunas cosas asombrosas y realmente geniales el otro día. Así que nuestro plan es que eso continúe”.

Por su parte, el Batman que llegará al DCU será diferente al que vimos con Robert Pattinson y Ben Affleck. Esta versión del personaje estará basado en el trabajo de Grant Morrison en los cómics, en donde se nos presentó a Damian Wayne, el hijo del Caballero de la Noche, como un niño entrenado por la Liga de Asesinos. Eso fue lo que comentó Gun al respecto:

“Así que esta es la presentación del Batman de la DCU. No es Robert Pattinson. No es Ben Affleck. Esta es la historia de Damian Wayne, que es el hijo real de Batman, de quien no sabíamos que existía durante los primeros ocho a 10 años de su vida. Fue criado como un pequeño asesino y asesino. Es un pequeño hijo de perra. Es mi Robin favorito. Está basado en la serie de cómics de Grant Morrison, que es una de mis series favoritas de Batman. Y estamos reuniendo todo eso ahora mismo”.

Por el momento no hay detalles sobre la película de Batman para el DCU. Se desconoce quién interpretará a este personaje, así como a Damian, y no hay fecha de estreno. Sin embargo, The Batman – Part II llegará a los cines el 3 de octubre de 2025. En temas relacionados, esta secuela rompería una tradición en las películas de Batman. De igual forma, ¿la serie del Pingüino estará vinculada con esta película?

Aunque por el momento falta mucho para ver The Batman – Part II, es agradable escuchar que Matt Reeves tiene la libertad de crear su propio universo sin tener que prestarle atención a lo que Gunn y Safran tienen planeado hacer con el resto de los personajes de DC.

