Al final de The Batman, muchos se sorprendieron al darse a conocer que el Joker también existe en este universo. No solo eso, sino que cuando se nos introduce esta versión a cargo de Barry Keoghan, ya hay una relación entre el payaso y el murciélago, algo que se dejó claro en una escena eliminada de la cinta. Pese a que por el momento no hay detalles sobre The Batman 2, esto podría dar pie a una relación que nunca se ha visto en el cine.

Durante la escena eliminada de The Batman, podemos ver al Caballero de la Noche hablar con el Joker sobre los planes de Riddler. La relación aquí no es de enemigos, sino algo similar a Hannibal y Clarice Starling en The Silence of the Lambs. De esta forma, se espera que la siguiente película de esta nueva serie sea capaz de expandir esta relación.

Previas películas live action de Batman han tratado a Joker como un enemigo para el Caballero de la Noche. Sin embargo, en los cómics, y en ciertas cintas animadas, la reacción entre estos dos personajes es mucho más que eso. De esta forma, The Batman 2 tiene el potencial de mostrarnos una faceta de este dúo, y esto se logrará gracias a que los dos ya se conocen, algo que no sucedió con las versiones de Tim Burton y Christopher Nolan.

Pese a todos los cambios que ha sufrido el DCU, Warner Bros. ha dejado en claro que Matt Reeves tiene la libertad de continuar con su propio universo. Ahora solo nos queda esperar más información oficial sobre The Batman 2. En temas relacionados, estos son los detalles de la película. De igual forma, ¿la serie del Pingüino se conectará con la secuela?

Nota del Editor:

No fui fan de la integración del Joker en The Batman. Es un personaje que ya hemos visto en incontables ocasiones. Prefiero que las siguientes películas de The Batman se enfoquen en villanos no tan reconocibles, y que expandan este universo.

Vía: Screen Rant