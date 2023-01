Acusan a actor de Merlina de acoso sexual

Hace un par de días se dio a conocer que Percy Hynes White, actor que se encargó de darle vida a Xavier Thorpe en la serie de Wednesday, ha sido acusado de abuso sexual por múltiples mujeres. Como consecuencia, se la ha exigido a Netflix y a los productores despedir al actor de la segunda temporada del aclamado show.

Todo comenzó el pasado 18 de enero, cuando una joven conocida en Twitter como milkievich, compartió un hilo en donde señala que Percy Hynes White agredió sexualmente de ella y de varias de sus amigas cuando el actor tenía entre 17 y 20 años. Junto a esto, la joven asegura que el actor organizaba fiestas con el objetivo de emborrachar chicas y abusar de ellas.

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you

— aries 🇪🇸🇬🇧PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023