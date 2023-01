Nintendo aumenta la producción del Switch

Nintendo se está preparando para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom De esta forma, recientemente se dio a conocer que la producción del Switch aumentará un mes antes del lanzamiento de este título.

De acuerdo con fuentes cercanas a Bloomberg, Nintendo le ha dicho a sus proveedores y socios de ensamblaje que planea aumentar la producción del Switch a principios del próximo año fiscal, es decir, desde principios de abril. Esto es un resultado de la disminución en la escasez de componentes después de dos años, lo que finalmente permite superar las limitaciones de suministro, y producir tantas consolas como demanda el mercado.

Aunque el aumento de producción puede sonar algo raro para una consola con ya casi seis años en el mercado, recordemos que en mayo llegará Tears of the Kingdom, por lo que Nintendo también estaría previniendo un aumento en la demanda de la consola, especialmente considerando lo popular que fue Breath of the Wild, y las altas expectativas del público por la secuela.

Te recordamos que Tears of the Kingdom llegará al Nintendo Switch el próximo 12 de mayo de 2023. En temas relacionados, parece que la siguiente consola de Nintendo llegaría el próximo año. De igual forma, el Switch fue la consola más vendida de 2022.

Nota del Editor:

2023 tal vez será el último gran año del Switch. Si bien las ventas seguramente cumplirán con las expectativas de Nintendo, ya no veremos tan altos como los registrados en la pandemia, y fuera de Tears of the Kingdom, y Metroid Prime 4 tal vez, ya no habrá grandes lanzamientos first party.

Vía: Bloomberg