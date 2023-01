El sucesor del Switch llegaría el próximo año

El próximo mes de marzo se celebrará el sexto aniversario del Nintendo Switch. Si bien la pieza de hardware sigue vendiendo de maravilla, al grado de que actualmente es la cuarta consola más exitosa en la historia, no es un secreto que muchos ya esperan que su sucesor sea anunciado en cualquier momento. De esta forma, un nuevo reporte revela que la siguiente plataforma de la Gran N estaría disponible el próximo año.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Nikkei, sitio japonés, el sucesor del Nintendo Switch llegaría a mediados del 2024. El medio ha señalado que la Gran N ya está en pláticas con proveedores de componentes para comenzar la producción de su siguiente pieza de hardware. Por su parte, Nintendo no ha emitido un comunicado que confirme o desmienta esta información.

Sin embargo, el nuevo reporte de Nikkei soporta lo que Digital Foundry y otros insiders han señalado durante las últimas semanas. Si bien el desempeño comercial del Switch sigue por buen camino, también es cierto que la pieza de hardware ha dado bastantes problemas al momento de hablar de ports, e incluso juegos exclusivos no corren tan bien como a muchos les gustaría.

De ser cierta esta información, esto significaría que Tears of the Kingdom sería uno de los últimos, o el último, de los grandes lanzamientos first party por parte de Nintendo para el Switch, algo que igual ya se ha reportado. En temas relacionados, el Switch fue la consola más vendida de 2022. De igual forma, se filtra Switch edición especial de Tears of the Kingdom.

Nota del Editor:

El Switch es una gran consola, y seguramente será recordada con cariño por muchos. La cuestión aquí es: ¿cómo le hará Nintendo para que la base instalada se mueva a su siguiente consola? La respuesta fácil sería la retrocompatibilidad, pero este podría no ser el caso.

Vía: GameReactor