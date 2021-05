Esta semana se celebró el quinto aniversario de Uncharted 4: A Thief’s End, uno de los mejores juegos que llegaron al PlayStation 4. Como parte de sus festejos, Naughty Dog ha compartido un interesante dato respecto a la cantidad de jugadores que han disfrutado de este título a lo largo de su existencia.

De acuerdo con sus desarrolladores, Uncharted 4 ha sido jugado por más de 37 millones de personas en todo el mundo. Es importante destacar que estas no son cifras de ventas, sin embargo, Naughty Dog no reveló exactamente cómo obtuvieron este resultado. Pero seguramente tiene que ver con la cantidad de veces que el juego fue descargado de PS Plus, copias usadas y rentas.

En 2019, se reportó que el juego había vendido 16 millones de unidades, así que estas cifras de ventas ya deben estar por encima de los 20 millones. Muy probablemente también verá un incremento cuando la película de Uncharted llegue a cines en febrero del siguiente año y, quién sabe, tal vez nos sorprendan con un parche para PlayStation 5.

Fuente: Naughty Dog