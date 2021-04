La película de Uncharted se ha vuelto a retrasar

Parece que Sony no ha terminado de retrasar sus películas. Hace un par de días se reveló que cintas como Venom 2 y Resident Evil: Welcome to Raccon City no iban a poder cumplir con sus fechas de estreno planeadas. Ahora, el día de hoy se ha revelado que la adaptación live action de Uncharted protagonizada por Tom Holland sufriría el mismo destino.

Después de múltiples retrasos, se esperaba que Uncharted estuviera disponible en todos los cines el próximo 11 de febrero de 2022. Sin embargo, el día de hoy Sony reveló que esta cinta ahora llegará hasta el 18 de febrero de 2022. Así es, el retraso solo fue una semana, por lo que la espera adicional no será tan grande.

Junto a Uncharted, se reveló que el calendario de Sony para el futuro había sido modificado. De esta forma, Ghostbusters: Afterlife se cambió del 11 de junio de 2021 al 11 de noviembre de 2021; Peter Rabbit 2: The Runaway se atrasó del 2 de abril de 2021 al 11 de junio de 2021; Cinderella ya no estará disponible 5 de febrero de 2021 y llegará hasta el 16 de julio de 2021.

Por el momento se desconoce la razón detrás de esta decisión, aunque es probable que se deba a que el calendario de Sony se ha modificado durante las últimas semanas. Recordemos que cintas como Mortal Kombat también sufrieron de cambios menores, esto para aprovechar que poco a poco los cines a nivel mundial están comenzando a abrirse una vez más.

Vía: Comicbook