Todos aquellos que hemos jugado Blasphemous estamos de acuerdo en que no es un juego nada fácil. Claro, tampoco es una experiencia tan desafiante, sobre todo si eres fan de los títulos de FromSoftware, pero como parte de una nueva broma por el April’s Fools Days, eso ha cambiado.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego ha publicado un video con el nuevo Modo Pecadores, que básicamente añade un nuevo nivel de dificultad que lo convierte en un reto mucho más elevado que cualquier Dark Souls. Acá lo puedes ver tú mismo:

Can you free Cvstodia from its stinging pain?

This is Screaming Sinners Mode… pic.twitter.com/vl9qvJq6nP

— Blasphemous (@BlasphemousGame) April 1, 2021