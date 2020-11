Un nuevo juego de Tomb Raider ya está en desarrollo, pero…

No contentos con revelar NEO: The World Ends With You el día de hoy, hace unos momentos Square Enix anunció que un nuevo juego de Tomb Raider llegará al mercado en el 2021. Sin embargo, no esperen una secuela de Shadow of the Tomb Raider, ya que este título será una experiencia free-to-play para dispositivos móviles.

Tomb Raider Reloaded será la siguiente gran aventura de Lara Croft en el mundo de los dispositivos iOS y Android, la cual está siendo desarrollado por Emerald City Games, responsables por títulos como G.I. Joe: War on Cobra y Lionheart: Dark Moon, y será publicado por Square Enix London Mobile.

Fuera de esta información, no hay más detalles disponibles por el momento. Pero gracias al tráiler podemos ver que Reloaded contará con un estilo caricaturesco y volveremos a ver dinosaurios en la serie. Por el momento no hay fecha de lanzamiento concreta, pero se espera que esta entrega esté disponible en algún punto de 2021.

Vía: Square Enix